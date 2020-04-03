В Украину возвращается тепло: где прогреет до 16 градусов (карта)

Ночью в стране до сих пор царят морозы

В Украине сегодня, 3 апреля, будет солнечно и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"3 апреля в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер синоптики обещают юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 11-16 градусов тепла. Значительно холоднее будет в Карпатах – тут прогнозируют 0-5 градусов тепла.

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Напомним, совсем недавно в Украину возвращалась настоящая зима – 31 марта в Киеве пошел снег. В Сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков. Тогда температура воздуха в ночное время в стране опускалась до двух градусов мороза. Такое похолодание из Европы в Украину принес арктический воздух.

Также ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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