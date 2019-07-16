В Украину возвращается тепло, но будет мокро: синоптики уточнили прогноз погоды

16 июля в Украине все еще будет непогода – зонты лучше не забывать, но станет теплее

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Летняя жара потихоньку возвращается в Украину. Сегодня на всей территории страны еще будут идти дожди, но температура воздуха повысится до комфортных 24-26 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются везде небольшие дожди и температура воздуха 22-24 градуса.

А вот в центральных, северных и восточных областях синоптики обещают дожди с грозами и температуру от 21 до 24 тепла. В Киеве также гроза и 21-23 градуса.

Теплее всего будет на юге – до +26, но везде дожди с грозами.

Отметим, что похолодание в Украине уже подходит к концу. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

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