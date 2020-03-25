В Украину возвращается тепло: синоптики дали прогноз на 25 марта (карта)

В Украине сегодня, 25 марта, станет немного теплее и солнечно. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в стране ожидается восточный и северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. А вот на южные области местами обрушатся порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура сегодня установится на уровне 2-7 градусов тепла. Теплее будет на юге страны – там ожидаются днем 6-11 градусов тепла. А вот в Карпатах все еще сохраняются морозы – от 3 до 8 градусов.

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Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко рассказала, что к концу недели из Украины уйдут ураганный ветер, мороз, и в страну снова вернется настоящая весна. К выходным ожидаются до +17 и солнечная погода.

Кроме того, недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы опубликовали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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