В Украину возвращается тропическая жара

Сегодня, 17:55

Температура днем будет достигать 34-х градусов, ночью – 14-19 


Тропическая жара возвращается в Украину. В ближайшие дни ожидают сухую, почти безветренную погоду. Температура днем будет достигать 34-х градусов, ночью 14-19 градусов. Но уже в среду, по данным Укргидрометцентра, жара немного спадет.

Напомним, украинские синоптики заявили, что в августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но, в то же время, аномальных ливней ожидать не стоит.

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Губительное изменение климата является последствием глобального потепления, считают ученые международного объединения World Weather Attribution.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила ФранциюЯпониюКанаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

Тем временем,  Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары
видео, погода, жара

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"Сегодня"

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