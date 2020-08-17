После прохлады на прошлой неделе в Украину снова возвращается жара. Местами будет больше 30 градусов, а вот жителям западных областей не повезет с непогодой – там ожидаются сильные дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, мимолетных дождей стоит еще ожидать разве что в северных областях.

"В Украину возвращается жара, а также дожди в западных областях. Температура воздуха завтра, 18 августа, в течение дня поднимется до 27-32 градусов. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь хвост атмосферного фронта черкнет локальными дождями по Черниговской и Сумской областям. А вот в западных областях Украины пройдут существенные дожди, прогремят грозы, местами даже возможные ливни и шквалы. Кто в горах – особая осторожность. Дожди обусловят немного более низкую температуру воздуха, на Западе завтра 25-28 градусов", – написала Диденко.

Киев остается в зоне влияния антициклона, поэтому во вторник будет сухо и жарко, около 30 градусов.

В тренде В Украину возвращаются жара и сильные ливни на западе

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В дальнейшем жаркая погода будет преобладать, дожди и низкая температура воздуха наиболее вероятны в западной части Украины, добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня",11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.

А на следующий день, 12 августа, уже Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам был непрерывный поток воды.

Смотрите видео, как град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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