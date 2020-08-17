В Украину возвращается жара: какая погода будет 17 августа (карта)

Теплее всего будет в южных регионах

В Украине, после того как в страну зашел холод с севера, несколько дней держалась прохлада. Однако уже сегодня, 17 августа, в стране значительно потеплеет, а местами пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются во Львовской, Ужгородской и Ивано-Франковской областях. Там температура воздуха составит 26-29 градусов тепла.

По всей территории Украины синоптики прогнозируют юго-восточный и северо-западный ветер, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха установится на уровне 26-30 градусов тепла. Жарче всего будет в южных областях.

Ранее мы сообщали, что в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. Специалист подчеркнул, что такие осадки – обычное явление, однако настолько обильными они бывают крайне редко. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы".

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Также напомним, недавно на Донецкую область обрушился ураган. В сети показали, как ветер снес крышу больницы. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи.

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