В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас

После достаточного прохладного окончания недели в Украине начнется потепление, пик которого придется на четверг, 22 августа.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в воскресенье, 18 августа, воздух в Украине прогреется до +24-29 градусов, но местами в Черниговской и Сумской области +20-23 градуса.
Существенные дожди в этот день маловероятны из-за антициклона, но на северо-востоке будет больше облаков и возможен небольшой дождь.
В Киеве ожидается прекрасная погода – сухая и с температурой от +24 до +26 градусов днем.
А с понедельника, на Яблочный Спас, по всей Украине потеплеет еще на несколько градусов.
"Неделя обещает жару – термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до +32-37 градусов", – пишет Диденко.
Напомним, что ранее в Украинском научно-исследовательском метеорологическом институте прогнозировали, что весь август будет в основном сухим и с высокой температурой воздуха - то есть, погода будет характерной для этого месяца.
В то же время, на этой неделе на ряд областей обрушилась непогода, которая срывала крыши с домов и обрывала электропровода.
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