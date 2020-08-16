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В Украину возвращается жара: синоптик дала прогноз на следующую неделю

16 августа, 15:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В середине недели будет кратковременный дождь

После нескольких прохладных дней в Украину снова возвращается жаркая погода.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Согласно ее прогнозу, уже в понедельник, 17 августа, температура воздуха будет достигать 25-30 градусов, а в дальнейшем жара только усилится.

"Дожди 17 августа в Украине маловероятны – антициклон Emil (карта), только в прикарпатских областях пройдут дожди с грозами – туристы, будьте осторожны!", - написала Диденко.

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В Киеве завтра будет до 28 градусов, в следующие дни станет еще жарче. Только в четверг, 20 августа, из-за дождя "градусы кратковременно прыгнут вниз, посвежеет, однако конец недели снова будет очень теплым".

Напомним, ранее в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы". От сильного града и ливня их пострадало много, убило и 11 аистов.

Кроме того, недавно ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи.

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