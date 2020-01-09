Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,83
26,49

В Украину возвращается зима: синоптики дали прогноз на 9 января (карта)

9 января, 05:40

На дорогах страны будет царить гололедица

/ Фото: Сегодня

В Украине в четверг, 9 января, ожидаются мокрый снег и дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"9 января в западных, северных и в большинстве центральных областей днем местами небольшой мокрый снег и дождь", – говорится в сообщении.

На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура же установится на уровне от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Реклама

В тренде
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видеоУкраина
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУFun
В Сети появилось видео падения украинского самолета под Тегераном
В Сети появилось видео падения украинского самолета под ТегераномУкраина
Доллар и евро остановили стремительный рост: официальный курс
Доллар и евро остановили стремительный рост: официальный курсФинансы
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 году
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...