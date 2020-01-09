В Украину возвращается зима: синоптики дали прогноз на 9 января (карта)

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В Украине в четверг, 9 января, ожидаются мокрый снег и дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"9 января в западных, северных и в большинстве центральных областей днем местами небольшой мокрый снег и дождь", – говорится в сообщении.

На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура же установится на уровне от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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