В Украину возвращаются дожди: где ждать непогоды 5 августа (карта)

После прохладной погоды в Украину снова вернулась жара. Так, в среду, 5 августа, на территории страны будет жарко, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, осадков стоит ожидать в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. При этом температура воздуха в Украине будет около 29-31 градуса. Немного прохладнее ожидается в Карпатах – 20-24 градуса.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, что последний месяц лета в этом году будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

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Как писали новости "Сегодня", недавно в некоторых регионах страны бушевала непогода. Так, например, в Хмельницкой области пронесся ураган. Шепетовка осталась без воды, а на районных электросетях произошла авария.

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