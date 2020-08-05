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В Украину возвращаются дожди: где ждать непогоды 5 августа (карта)

5 августа, 07:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Температура воздуха будет достигать 31 градуса

После прохладной погоды в Украину снова вернулась жара. Так, в среду, 5 августа, на территории страны будет жарко, однако местами пройдут дожди. Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, осадков стоит ожидать в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. При этом температура воздуха в Украине будет около 29-31 градуса. Немного прохладнее ожидается в Карпатах – 20-24 градуса.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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Напомним, ранее синоптики рассказывали, что последний месяц лета в этом году будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

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Как писали новости "Сегодня", недавно в некоторых регионах страны бушевала непогода. Так, например, в Хмельницкой области пронесся ураган. Шепетовка осталась без воды, а на районных электросетях произошла авария.

Также смотрите, как из-за непогоды в Харькове люди на улице плавали на лодках:

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