В Украину из Египта возвращаются еще девять моряков с задержанного танкера

Моряки с судна Sea Shark вылетают домой 29 мая

Фото: из открытых источников.

Сегодня в Украину из Египта вылетают еще девять украинских моряков с судна Sea Shark, которых ранее удерживали египетские военные. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за границей", – заявил Кирилич.

Напомним, 27 мая, в Украину вернулись пятеро членов экипажа Sea Shark.

Ранее, 27 мая, в Украину вернулись пять из 17 членов экипажа судна Sea Shark, задержанного в Египте за нарушение границы в декабре 2018 года. Четверо моряков прибыли в Одессу, еще один - в Херсон.

Также мы писали ранее, танкер Sea Shark с 31 моряком на борту, 17 из которых украинцы, был задержан компетентными органами Египта за нарушение границы.

Капитан Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно дрейфовало в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. Компании-судовладельцу выставили штраф, а паспорта моряков изъяли. Военная прокуратура Египта выдвинула требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае ее утечки в акваторию.

В МИД Украины потребовали от Египта объяснить задержание танкера, 19 мая военные Египта отказали консулу Украины в посещении украинских моряков, а 20 мая в МИД Египта пообещали содействовать возвращению наших соотечественников на родину.

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