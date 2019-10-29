В Украину возвращаются ночные морозы: синоптик предупредила о холодах

Погода в ближайшие сутки будет малоприятной – похолодание усилится почти по всей стране

/ Фото: Pixabay

Похолодание в Украине продолжится 30 октября – температура воздуха ночью понизится до морозных значений, а днем будет около 7 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду похолодание усилится.

"Ближайшей ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, днем 3-8 градусов. На юге ночью 3-7 градусов, днем 8-12 градусов. Осадки маловероятны, ночью и утром – туманы, а днем даже будут солнечные просветления. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов", – написала Диденко.

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В Киеве 30 октября без осадков. Ночью до 2 градусов мороза, в окрестностях до -3; днем 4-7 градусов выше нуля.

Синоптик добавила, что холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей в Украину снова придет потепление.

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Последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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