В Украину "врывается" настоящая зима: метели и морозы до -16 градусов

В ближайшие дни всю страну накроют снегопады и ударят морозы

Фото: facebook.com/pg/ukrgmc.official

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед. В частности, снежная стихия накроет Киев, предупреждает ГСЧС Украины.

Так, непогода в столице Украины ожидается в течение суток 5 февраля. В столице будут значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега. Утром и днем ​- ​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1-й уровень опасности) .

Согласно данным синоптиков, в Киеве также ударит мороз.

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Данные сайта gismeteo.ua.

Отметим, что с 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье – дождь и мокрый снег, а с 5 февраля – прирост снежного покрова 10-20 см и до 40 см в горах. Порывы ветра будут достигать до 20-25 м/с, также ожидаются метели, гололедица и снежные заносы. В Карпатах выпадет до 50 см снега.

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Неблагоприятные погодные условия ожидаются в центральных и восточных областях. Здесь ожидаются снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега. Снежный покров составит до 15 см.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В южных областях – значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине ожидается перемена погоды – вместо солнца и тепла, которое радовало украинцев на выходных, грядет похолодание и сильные осадки.

Отметим, что несколько дней назад мокрый снег и ураганный ветер уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.

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