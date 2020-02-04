В Украину "врывается" настоящая зима: метели и морозы до -16 градусов

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед. В частности, снежная стихия накроет Киев, предупреждает ГСЧС Украины.
Так, непогода в столице Украины ожидается в течение суток 5 февраля. В столице будут значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега. Утром и днем - порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1-й уровень опасности) .
Согласно данным синоптиков, в Киеве также ударит мороз.
Данные сайта gismeteo.ua.
Отметим, что с 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье – дождь и мокрый снег, а с 5 февраля – прирост снежного покрова 10-20 см и до 40 см в горах. Порывы ветра будут достигать до 20-25 м/с, также ожидаются метели, гололедица и снежные заносы. В Карпатах выпадет до 50 см снега.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в центральных и восточных областях. Здесь ожидаются снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега. Снежный покров составит до 15 см.
В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.
В южных областях – значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица.
Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине ожидается перемена погоды – вместо солнца и тепла, которое радовало украинцев на выходных, грядет похолодание и сильные осадки.
Отметим, что несколько дней назад мокрый снег и ураганный ветер уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.
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