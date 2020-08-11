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В Украину вторгся холодный атмосферный фронт: где похолодает в среду

11 августа, 13:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В некоторых областях Украины существенно изменится погода

Сегодняшние дожди с грозами завтра переместятся уже на юг и восток страны. Кроме того, снова снизится температура воздуха, местами будет всего 19 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сегодня нас пересекает холодный атмосферный фронт, поэтому завтра, 12 августа, ощутимо снизится температура на севере Украины, до 19-23 градусов.

"В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке. Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде. Температура воздуха ожидается низкой в ​​северной части – 19-23, высокой на юге – 27-32 градуса. В большинстве областей 24-28 градусов", – сообщила Диденко.

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В Киеве среда обещает быть свежей, днем ​​около 20-22 градусов, осадки маловероятны.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы". От сильного града и ливня их пострадало много, убило и 11 аистов.

Смотрите также видео, как ранее в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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погода дождь прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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