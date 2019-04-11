В Україні ініціюють створення нового Житлового кодексу

В Україні починають підготовку нового Житлового кодексу замість діючого з радянського часу

До осені планується розробити і представити документ. Про це на брифінгу у Верховній Раді оголосив громадський діяч Арсеній Пушкаренко спільно з народним депутатом Наталією Веселовою.

Повідомляється, що рішення було прийняте після скандалу навколо саботажу чиновниками КМДА місцевої ініціативи киян щодо принципового покращення якості житлово-комунальних послуг.

"Влітку 2017 року КМДА без громадського обговорення і економічного обґрунтування вдвічі одномоментно підняла тариф на ЖКГ послуги в місті Києві. І він став найбільшим в Україні. Громада виграла суд, який довів, що тариф був піднятий безпідставно. Щоб розібратися з житлово-комунальним господарством в Києві, була створена місцева ініціатива. Зібрали підписи згідно Закону "Про місцеве самоврядування" і Статуту міста Києва, вона пройшла всі комісії, спеціальну робочу групу. Але робоча група фальсифікувала напрацювання, за що була порушена кримінальна справа, матеріали зараз підуть у суд. Далі ми пройшли зал Київради – 87 депутатів, тобто більшість, підтримала місцеву ініціативу. Нашою метою було оприлюднити результати перевірки, які саме ЖКГ послуги, в якому об’ємі і на яку вартість, були надані киянам з 2008 року", – розповів на брифінгу голова ГО "Центр захисту прав громади Голосієва" Арсеній Пушкаренко.

"Ми побачили, що з 17-ти обов’язкових послуг 16 не надається в повному об’ємі. Ми цією місцевою ініціативою хотіли розібратися, де послуги і що з нашими коштами. Також ми хочемо добитися прозорого утворення тарифу – адже суд встановив, що економічне обґрунтування не відповідає дійсності", – зауважив він.

Арсеній Пушкаренко повідомив, що наступний крок – через суд добиватися перерахунку вартості житлово-комунальних послуг за півтора роки і прийняття комплексної програми покращення послуг ЖКГ в Києві, а також розробити нові законодавчі механізми – новий Житловий кодекс.

"Попри рішення Київради, встановлені терміни на виконання та відповідальних, нічого не було зроблено. Тому сьогодні перше – будемо через суд вимагати, аби рішення Київради було реалізоване. Друге – разом з Наталією Веселовою ініціюємо створення нового сучасного Кодексу про житлово-комунальне господарство. На жаль, сьогодні ми живемо по Житловому кодексу, розробленому в 1983 році, там ще про Леніна йдеться. Скоро буде 40 років з прийняття попереднього кодексу. А з 1 травня вступає в силу абсурдний Закон про житлово-комунальні послуги. Ми обкладаємося пенею, постачальникам дозволяється заходити в наші квартири, відключати комунікації. Вихід – тільки новий Житловий кодекс".

"Ми залучимо широкий спектр громадськості в усіх куточках України і, думаю, до осені підготуємо цей комплексний документ", - зауважив Пушкаренко.

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