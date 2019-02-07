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В "Укравтодоре" рассказали, на каких трассах усложнен проезд

Сегодня, 09:15

Дорожники предупредили о сильном тумане и плохой видимости в Одесской области

Харьковские дорожники рассказали о своих планах на год
Харьковские дорожники рассказали о своих планах на год. Фото: Facebook
В "Укравтодоре" рассказали, на каких трассах усложнен проезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f17/3d9/5c4f173d938f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f17/3d9/5c4f173d938f5.jpg Украина Дорожники предупредили о сильном тумане и плохой видимости в Одесской области

По состоянию на утро четверга, 7 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Выполняются работы по расчистке обочин и обработка противогололедными материалами проезжей части дороги. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", – говорится в сообщении. 

Однако, дорожники предупредили о сильном тумане и плохой видимости в Одесской области.

На перевальных участках дорог в горах – без осадков, но дорожное покрытие мокрое. К тому же на Вышковском перевале заснеженное.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица (І уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области в течение 7 февраля на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", – указали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения

При этом в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. Через пять лет страна может перейти на европейские стандарты ремонта, заявлял глава "Укравтодора" Славомир Новак. Он отметил, что на работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

Но пока Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев-Одесса и Киев-Чоп 500 млн грн.

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Тег погода, гололед, дороги, туман, Укравтодор

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