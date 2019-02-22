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В Укравтодоре рассказали, в каких областях лучше не выезжать на дороги из-за непогоды

Сегодня, 09:40

Для оперативного обеспечения проезда задействованы 408 единиц техники и 537 рабочих

Фото: Pixabay
В Укравтодоре рассказали, в каких областях лучше не выезжать на дороги из-за непогоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/970/441/5c59704414621.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/970/441/5c59704414621.jpg Украина Для оперативного обеспечения проезда задействованы 408 единиц техники и 537 рабочих

По состоянию на утро пятницы, 22 февраля, из-за сильного снега в 12 областях Украины, автодороги государственного значения в Винницкой и Волынской областях местами заснеженные. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в основном мокрое, в Винницкой и Волынской областях местами заснеженное. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", – сообщили дорожники.

Стоит отметить, что усложнена осадками ситуация на дорогах Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Закарпатской областях. Там покрытие снега достигает 1-2 см; осадки в виде дождя в Одесской и Черновицкой областях, на остальной территории без осадков.

На перевальных участках дорог преимущественно снег. На Торунском перевале снежный покров достигает 5 см (на грунте). Состояние покрытия: в основном мокрое, на Яблунецком и Вышковском перевалах местами заснеженное.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 408 единиц техники и 537 рабочих.

Напомним, сегодня на юге, в большинстве западных и в части восточных областей ожидается снег и на всей территории страны будет морозная погода.

Отметим, что резкое похолодание придет на всю неделю. Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет существенное снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом.

Как мы сообщали, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

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Тег снег, дороги, трасса, непогода

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УНН

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