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В "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 лет

14 июня, 11:41

На сегодняшний день полатали три миллиона квадратных метров дорог


В "Укравтодоре" отчитались за ямочный ремонт. Об этом передают "Сегодня".

Как отмечается, на сегодняшний день полатали три миллиона квадратных метров дорог. Стоит отметить, что это половина из запланированных.

На ямочный ремонт в этом году заложили 6 млрд гривен. Зато на дороги территориального значения денег не хватает.

Всего в Украине 170 тысяч километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Остальные – требует ремонта.

Как отметили в "Укравтодоре", самые плохие трассы государственного значения – в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

Всего на восстановление украинских дорог нужно минимум два триллиона гривен, и 59 лет времени.

Напомним, в Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой. 

Как мы писали ранее, в Хмельницкой области жители Грицевской общины вымостили себе дорогу обломками кирпича и плитки – люди устали ждать, пока власти отремонтируют разбитые дороги и взялись за дело самостоятельно.


Напомним, ранее мы писали о том, что в новых Государственных строительных нормах хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:

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Тег дорога, ремонт, Укравтодор, ямочный ремонт

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