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В Укргидрометцентре рассказали, где ожидать заморозков

Сегодня, 09:17

Зморозки ожидаются в ночное время

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В пятницу, 19 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность в связи с оттепелью. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, 19 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Погода в Украине 19-21 апреля будет холодной, в ряде областей ожидаются сильные заморозки в ночное время. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили Укргидрометцентре, что 19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В восточных, Сумской, Запорожской областях, а 20 апреля и в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -3.

На остальной территории страны и 21 апреля на левобережной части ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5. В Киеве ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки до -2, в области на поверхности почвы до -5.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четверг и в пятницу ожидаются заморозки на грунте. Как сообщали в КГГА, 18-19 апреля в столице ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе уже обильно покрылись цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье.

Также мы писали, что в Киеве также расцвели магнолии, которые привлекают множество гостей столицы и киевлян в ботанические сады. Также в парках уже цветут кусты калины, нарциссы и дикие вишни. Как известно, деревья магнолий начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля.

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Тег похолодание, потепление, дожди, заморозки, погода в Киеве, погода в Украине

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