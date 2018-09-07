В "Укрпочте" придумали альтернативу отделениям и почтальонам в селах

Сегодня, 23:04

Передвижные отделения предоставляют те же услуги, что и обычные: принимают коммунальные платежи, развозят пенсию, прессу, письма и посылки


В селах увольняют почтальонов и закрывают почтовые отделения. Вместо этого создают передвижные – на автомобилях. Такой пилотный проект тестируют в Черниговской области, в следующем году хотят распространить еще на несколько областей, а дальше – на всю страну. Делают это, поскольку содержать полноценные отделения в небольших населенных пунктах стало невыгодно.

Передвижные отделения предоставляют те же услуги, что и обычные: принимают коммунальные платежи, развозят пенсию, прессу, письма и посылки. В каждом селе мобильные бригады бывают раз в неделю, в некоторых – дважды.

В "Укрпочте" говорят: теперь доезжают до сел, где вообще не было пунктов обслуживания. Мол, товар, за которым раньше люди ездили, сейчас могут покупать просто из машины, с доставкой во двор.
Но большинство населения недовольно. Говорят: обслуживание ухудшилось. Люди боятся, что зимой останутся без выплат. Жалуются и на несвоевременную доставку прессы.

Представители периодических изданий рассказывают, что без прессы жители будут в информационном вакууме.

"В селах нет доступа к интернету, зачастую не всегда ловит мобильная связь. Будет замещение какой-то другой информацией. В приграничных селах прекрасно ловят белорусские, российские каналы", – говорит Сергей Охрименко, директор департамента по управлению тиражом ЧАО "Сегодня Мультимедиа".

Местные власти о недовольстве жителей знают, и требует от "Укрпочты" до середины сентября прекратить увольнения почтальонов, пока не улучшится качество услуг. И не закрывать отделения в крупных селах. Сейчас передвижные пункты работают только там, где меньше двух тысяч жителей.

Ране сообщалось, "Укрпочта" в селах начнет работать по-новому.

Напомним, в Украине дважды вырастут тарифы на услуги "Укрпочты".
видео, Укрпочта, Украина

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Источник:

"Сегодня"

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