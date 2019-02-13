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В "Укрзализныце" рассказали об экономической эффективности проекта "Бориспольский экспресс"

Новости компаний
Сегодня, 15:07

По словам руководителя "Юго-Западной железной дороги", экономическая эффективность Kyiv Boryspil Express в 15 раз выше, чем экономическая эффективность пригородных перевозок

В "Укрзализныце" рассказали об экономической эффективности проекта "Бориспольский экспресс" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3f5/e31/5c63f5e3127d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3f5/e31/5c63f5e3127d3.jpg Украина По словам руководителя «Юго-Западной железной дороги», экономическая эффективность Kyiv Boryspil Express в 15 раз выше, чем экономическая эффективность пригородных перевозок

В "Укрзализныце" считают экономически эффективным проект "Бориспольский экспресс" (Kyiv Boryspil Express), запущенный в конце 2018 года, и планируют работать над его расширением уже в этом году. Об этом в интервью 5 каналу рассказал руководитель филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий, сообщает УНІАН.

"В декабре "Бориспольский экспресс" перевез 55 000 пассажиров, заработав на билетах 4,4 миллиона гривен. За этот же период на пригородных маршрутах "Юго-Западной железной дороги" перевезены 2,5 миллиона пассажиров, потративших на билеты 14 миллионов гривен. Один пассажир "Бориспольского экспресса" приносит 80 гривен дохода "Укрзализныце", тогда как рядовой пассажир пригородных поездов в столичном макрорегионе приносит около 5,5 гривни. То есть экономическая эффективность в 15 раз выше, чем экономическая эффективность пригородных перевозок", - отметил руководитель "Юго-Западной железной дороги".

На предприятии убеждены, что потенциал "Бориспольского экспресса" еще не исчерпан и уже в этом году планируют увеличить количество подвижного состава. Определенные изменения будут внесены в график движения экспресса – его сделают более удобным для пассажиров.

"Начнем строительство транспортного узла на "Выдубичах". Мы замыкаем автостанцию, метрополитен, автомобили и наш экспресс в едином транспортном узле. Дальше будем разрабатывать возможность заезда поездов с харьковского и днепропетровского направлений на станцию "Борисполь". Будем строить современную европейскую транспортную инфраструктуру Киевского мегаполиса", – поделился планами на будущее Роман Веприцкий.

На вопрос относительно обвинений в нарушениях во время строительства экспресса, которые указываются в некоторых СМИ, Веприцкий отметил, что в "Укрзализныце" внедряют три основополагающие принципа системы корпоративного управления – открытость, прозрачность и подотчетность.

"Мы внедряем новую систему закупок, которая обеспечивает полную прозрачность. Это уже дает ощутимый экономический эффект. На примере "Бориспольского экспресса". Есть 100% средств, которые мы затратили – это на сегодня 360 миллионов. Из этих средств на 120 миллионов мы привлекли украинские фирмы, которые выиграли тендеры. И 240 миллионов мы освоили своими железнодорожными предприятиями. Проект экспресса имеет проектную документацию, соответствующие согласования и акт ввода в эксплуатацию. Также хочу заметить, что из этих 120 миллионов во время строительства "Бориспольского экспресса" за счет прозрачности торгов нам удалось сэкономить 27,8 миллиона гривен. Поэтому Акционерное общество больше всего заинтересовано в прозрачном расследовании. Конкретных фамилий или фактов мы не видели. Пока у нас нет оснований сомневаться в своих сотрудниках", - подчеркнул он.

По его словам, все подрядчики отбирались на открытых торгах, результаты которых не были оспорены. Однако, в случае, если следствие предоставит факты злоупотреблений, в "Укрзализныце" будут способствовать расследованию. "Если будут виновные – немедленно накажем в рамках компетенции", – пообещал Роман Веприцкий.

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Тег Укрзализныця, Kyiv Boryspil Express, Бориспольский экспресс

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