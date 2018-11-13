В УПЦ МП назвали условие для встречи с Порошенко

Собор епископов утверждает, что именно глава государства отказался от встречи с ними

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата согласны на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, но на церковной территории, а не в Украинском доме, сообщает пресс-служба церкви.

В УПЦ МП отмечают, что встреча изначально была инициирована президентом Украины, но в этот день (сегодня) было проведено экстренное заседание Священного Синода Украинской православной церкви, на котором приняли решение созвать Собор епископов УПЦ.

Священнослужители Московского патриархата считают, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории и поставили условие для встречи с Порошенко.

"Собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу доложено президенту. Однако, президент от встречи отказался. Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре проходил Синод УПЦ МП. Также ожидалось, что Порошенко встретиться с представителями Московского патриархата в 14:00, но этого не произошло. На Священном собрании Московский патриархат собрался для обсуждения положения церкви в Украине.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет рассказывал, кто будет решать, переходит ли приход в единую УПЦ.