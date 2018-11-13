В УПЦ МП подтвердили – встреча с Порошенко отменена

Сегодня, 16:27

Глава государства собирался встретиться с архиереями в Украинском доме, а его ждали в Лавре

Представители Московского патриархата. Фото: УПЦ МП
Представители Московского патриархата. Фото: УПЦ МП

Встреча президента Украины Петра Порошенко и архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата отменена. Это подтвердил представитель синодально-информационного отдела УПЦ, епископ Климент.

Он отметил, что встреча может быть организована в другое время.

"Да, встречи не будет", – ответил Климент на вопрос журналистов, действительно ли отменена встреча.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре проходил Синод УПЦ МП. Также ожидалось, что Порошенко встретиться с представителями Московского патриархата в 14:00, но этого не произошло. На Священном собрании Московский патриархат собрался для обсуждения положения церкви в Украине.

Стоит отметить, что изначально встреча предполагалась в Украинском доме, однако УПЦ МП настаивала, чтобы президент приехал в Лавру.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет рассказывал, кто будет решать, переходит ли приход в единую УПЦ.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.
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