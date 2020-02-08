В Венгрии столкнулись пять автомобилей: погибли украинцы (фото и видео)

Один из погибших скончался на месте ДТП

В Венгрии произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли двое граждан Украины. Об этом сообщает венгерское издание Karpat Hir.

По информации издания, автомобили столкнулись на трассе в направлении Будапешта в районе города Кал.

Как пишет BPI Autosok, сначала столкнулись две легковушки, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал. Позже в эти два автомобиля врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.

В результате один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

В поврежденные автомобили на дороге позже врезались еще два транспортных средства.

Напомним, ранее трое граждан Украины погибли и еще семеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области России. По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault Megane, а также один пассажир Mercedes-Benz.

Кроме того, в Венгрии микроавтобус с украинцами врезался в дерево, в результате чего пострадали десять человек. По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и врезался в дерево.

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