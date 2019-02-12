В Виннице при помощи Киевстар запустили сервис SMS-оплаты проезда в транспорте

В результате сотрудничества крупнейшего телеком-оператора Украины, Винницкого городского совета и коммунального предприятия «Винницкая Транспортная Компания» у винничан появилась возможность оплачивать проезд в городском транспорте с помощью SMS-сообщений

В Виннице при помощи Киевстар запустили сервис SMS-оплаты проезда в транспорте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2b5/c13/5c62b5c14000e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2b5/c13/5c62b5c14000e.jpg 2019-02-12T14:56:00+02:00 Украина В результате сотрудничества крупнейшего телеком-оператора Украины, Винницкого городского совета и коммунального предприятия «Винницкая Транспортная Компания» у винничан появилась возможность оплачивать проезд в городском транспорте с помощью SMS-сообщений

12 февраля 2019 года Киевстар и Винницкий городской совет подписали Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий. Согласно этим договоренностям, в Виннице будет реализован ряд совместных инновационных проектов, которые положительно повлияют на развитие инфраструктуры города и туризма в регионе; обеспечат своевременное оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; предоставят населению доступ к электронным порталам административных служб с помощью технологии Mobile ID и пр. В числе первых реализованных услуг, которые уже могут оценить горожане, – сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте.

"В 2018 году мы первыми среди телеком-операторов предложили городам возможность использовать SMS-ки для оплаты проезда. Это просто и удобно, ведь мобильный телефон сейчас есть почти у каждого. Кроме того, внедрение сервиса не требует от местных муниципалитетов дополнительных расходов – он полностью разработан Киевстар. Только бери и пользуйся, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Сегодня инновационные решения компании могут значительно облегчать жизнь горожан, которые ценят свое время, экономят ресурсы и хотят жить в городах, обустроенных по принципу Smart-city. Киевстар внедряет такие решения по всей Украине, подтверждая на практике статус надежного партнера с индивидуальным подходом к каждому клиенту".

Помимо удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем совершаемых оплат. Принцип оплаты услуги по SMS может быть масштабирован и на другие сферы жизни города. С его помощью, к примеру, удобно оплачивать парковки, билеты в кино, музеи или театры, коммунальные или другие обязательные платежи и пр.

"В рамках внедрения электронного билета нам интересно предоставить людям возможность выбрать наиболее удобную для них форму оплаты проезда в муниципальном транспорте. Также в Меморандуме мы предполагаем внедрение Mobile ID от Киевстар – это электронная цифровая подпись, благодаря которой мы сможем расширить спектр этих электронных сервисов", - сказал городской голова Сергей Моргунов.

"Для Винницкой Транспортной Компании подписания этого Меморандума – это, в первую очередь, расширение возможностей оплаты проезда. Сейчас мы уже убедились, что все новое воспринимается достаточно позитивно. Сегодняшнее событие важно для предприятия. Уверен, что оно будет иметь успех", - говорит руководитель коммунального предприятия "Винницкая Транспортная Компания", Михаил Луценко.

Винница стала вторым городом после Ивано-Франковска, который будет принимать оплату проезда в городском транспорте по SMS. В ближайшее время преимущества оплаты поездок с телефона смогут ощутить и жители других городов.

Оплатить проезд таким способом очень легко: достаточно отправить SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и подождать 1-2 минуты для получения подтверждения оплаты проезда. Плата за SMS не взимается, пассажир оплачивает только стоимость проезда, которая списывается с его мобильного счета. Сервис реализован на базе услуги "Смарт-Гроші" и доступен всем абонентам предоплаченной связи Киевстар.

*Смарт-Гроші – полноценный мобильный кошелек, который позволяет "здесь" и "сейчас" осуществлять платежи и денежные переводы. С его помощью деньги с мобильного счета можно использовать не только для оплаты телеком-услуг – теперь абоненты предоплаченной связи Киевстар также могут на личном опыте убедиться в преимуществе работы с различными видами финансовых продуктов с минимальной комиссией или без нее. Услуга "Смарт-Гроші" предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы "Простір" в партнерстве с АО "Альфа-Банк".

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,6 млн абонентов ежемесячно. По исследованиям международной компании Ookla, в сети Киевстар – наибольшая скорость мобильного интернета, чем в среднем по Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет осуществляет деятельность в Украине. По данным "Вестник.Рейтинг", компания – налогоплательщик № 1 в отрасли связи и входит в ТОП-20 крупнейших плательщиков налогов Украины. За все время операционной деятельности компания перечислила в бюджет страны почти 59 млрд грн налогов, а также инвестировала в развитие телекоммуникационной отрасли более 37 млрд грн.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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