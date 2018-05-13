В Виннице у мужчины конфисковали машину за чужие долги

Сегодня, 02:16

Бывший владелец автомобиля оказался должником банка

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

У жителя Винницы конфисковали машину. А всё потому, что её бывший владелец – задолжал банку полмиллиона гривен. Теперь – машина на штраф площадке и ее могут продать с аукциона.

Выяснилось, что бывший владелец автомобиля не выплатил кредит в банке. 

Напомним, OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает имущество государственных спиртзаводов в Черновицкой области. Распродажа имущества состоится из-за долго по зарплате

Так, на аукцион, который состоится 18 мая, выставлено имущество Карапчевского спиртового завода, который задолжал своим работникам 112 тысяч гривен. Кроме того, продается имущество Вашковецкого спиртового завода, чьи долги по зарплата составили 71 тысячу гривен. 

Также ранее стало известно, что имущество Николаевского судостроительного завода пустят с молотка из-за долгов по зарплате

Кроме этого, Кабинет министров Украины согласился на приватизацию всех спиртзаводов Украины. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя более 40%, заверяли ранее в правительстве.
банк, кредит, долг, Винница, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "В Виннице у мужчины конфисковали машину за чужие долги". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость

Фото: кадр из видео

Что делать, если вас пытаются выселить коллекторы: советы юристов

24 Февраля, 06:39

Бывают случаи, когда коллекторы полулегальными способами меняют собственника в реестре прав на недвижимое имущество

Экономика

Фото: архив

Долларовый долг Украины увеличился

26 Апреля, 17:06

В гривневом выражении госдолг сократился, но все равно превышает два триллиона
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: Getty

Впервые в мире банк выдал кредит с помощью блокчейна

27 Апреля, 13:59

"Криптовалютная" технология может вывести банковское обслуживание на новый уровень, уверены в BBVA

Экономика

Фото: metaprom.ru

Европейский банк может выделить Украине 100 млн евро на энергосбережение

17 Ноября 2017, 18:25

Каждый кредит должен быть гарантирован местными органами власти, а проект должен предполагать сокращение выбросов углекислого газа
Загрузка...