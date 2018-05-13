В Виннице у мужчины конфисковали машину за чужие долги

У жителя Винницы конфисковали машину. А всё потому, что её бывший владелец – задолжал банку полмиллиона гривен. Теперь – машина на штраф площадке и ее могут продать с аукциона.

Выяснилось, что бывший владелец автомобиля не выплатил кредит в банке.

Напомним, OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает имущество государственных спиртзаводов в Черновицкой области. Распродажа имущества состоится из-за долго по зарплате

Так, на аукцион, который состоится 18 мая, выставлено имущество Карапчевского спиртового завода, который задолжал своим работникам 112 тысяч гривен. Кроме того, продается имущество Вашковецкого спиртового завода, чьи долги по зарплата составили 71 тысячу гривен.

Также ранее стало известно, что имущество Николаевского судостроительного завода пустят с молотка из-за долгов по зарплате.

Кроме этого, Кабинет министров Украины согласился на приватизацию всех спиртзаводов Украины. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя более 40%, заверяли ранее в правительстве.