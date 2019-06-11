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В Винницкой области рассказали об успехах децентрализации

11 июня, 08:02

Децентрализация дала общинам финансовые возможности и право принимать решения, но реформа еще не завершена


Журналисты "Сегодня" как благодаря децентрализации развиваются объединенные территориальные громады в Винницкой области.

Аккуратные аллеи, беседки, спортивные площадки и фонтаны. Центральный парк в Тростянце громада начала восстанавливать 4 года назад.

Это первое масштабное строительство в поселке за последние полвека. На парк потратили почти девять миллионов. Из государственного бюджета получили всего миллион четыреста. Остальные деньги из собственного бюджета, который благодаря децентрализации увеличился почти втрое.

"Бюджет был 27 млн, а сегодня 66 млн гривен. Это позволит нам укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений, это позволит нам строить дороги, заменить водопровод, построить систему водоотведения", – говорит Людмила Червонецька, Тростянецкий поселковый голова.

Сейчас в Винницкой области 36 ОТГ. И скоро образуют еще 4.

Децентрализация дала общинам финансовые возможности и право принимать решения, но реформа еще не завершена.

"Нам важно сейчас определить изменения в Конституцию. Мы должны дозавершить объединение ОТГ, что позволит им быть более эффективными. Мы должны оптимизировать количество районных госадминистраций. Не может так быть, что у нас есть ОТГ, которая уже имеет и полномочия и средства. А ей на шею сверху посадили еще и РГА. это двоевластие ни к чему эффективному не приведет", – говорит Владимир Гройсман, премьер-министр.

Сейчас в Украине 908 громад. На свое развитие только в этом году они могут потратить 270 млн гривен.

Ранее мы писали, что Кабмин принял важное решение для развития децентрализации.

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Тег видео, Гройсман, децентрализация

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