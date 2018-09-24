В ВМС рассказали, как россияне мешали проходу кораблей в Азовское море

Переход кораблей ВМС ВС Украины "Донбасс" и "Корец" в Азовское море через Керченский пролив проходил в сложной обстановке, а силы страны-агрессора РФ допустили ряд опасных инцидентов.

Об этом вечером 23 сентября сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"В Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ" , – заявили в ВМС.

При этом самолеты России "неоднократно совершали облет украинских кораблей, в том числе на предельно низких высотах".

Также силы страны-агрессора допустили ряд опасных инцидентов, сообщили в ВСУ.

"20 сентября около 17:00 разведывательный корабль РФ "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (из временно оккупированной АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВСУ, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря", – сообщили в Военно-Морских Силах.

По данным командования ВМС, от Керченского пролива охрану кораблей "Донбасс" и "Корец" обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг".

"Соответствующие силы и средства ВСУ, в т.ч. авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы", – заявили в ВМС.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

Ранее из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, следующим из Одессы в Бердянск мимо Керченского пролива, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Проход украинских судов сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" министр обороны Украины Степан Полторак рассказывал некоторые подробности по созданию военно-морской базы украинского флота на Азове.