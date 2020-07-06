В ВМС Украины готовятся к наступлению России из Крыма

Командующий ВМС отметил, что в случае полномасштабной конфронтации с РФ будет много потерь

В Военно-морских силах Украины готовятся не только к "окопной войне", но и к наступательным действиям и не исключают, что российская армия попытается зайти в Херсонскую область из оккупированного Крыма. Главной целью оккупантов при таком развитии сценария будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

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Об этом заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, пишет "Думская".

Командующий ВМС отметил, что в случае полномасштабной конфронтации с РФ будет много потерь как среди военных, так и среди гражданского населения.

По его словам, как только в Крыму начнут восстанавливать Северо-Крымский канал, это будет сигналом о подготовке России к конфронтации.

"Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота… Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз", – отметил Неижпапа.



При этом он напомнил, что дальность ракетного комплекса "Нептун", который Военно-морские силы Украины планируют принять на вооружение в следующем году, позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.

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Отметим, что после активизации российской агрессии в Черном и Азовском морях, Украина срочно начала преобразовывать свои морские силы. Одним из главных планов является тактика "москитного флота". Читайте подробней в материале "Сегодня", как реформируют украинский флот к 2035 году.

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