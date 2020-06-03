В Вооруженных силах подтвердили еще 10 случаев COVID-19

Двое из десяти заболевших оказались в больнице, остальные - на самоизоляции

В Вооруженных силах Украины обнаружили 10 новых случаев заболевания коронавирусом и 10 случаев выздоровления от этой болезни.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 3 июня в Вооруженных силах Украины болеют 124 человека COVID-19. В целом, за время пандемии выздоровели 125 человек, летальных случаев – четыре", - говорится в сообщении военных медиков.

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Кроме того, в Командовании отметили, что за прошлые сутки зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19.

В больницах находятся два человека (Национальный военно-медицинский клинический центр – один военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – один военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительно, они получают необходимое лечение.

Еще восемь человек находятся на домашнем лечении под наблюдением медслужбы: пятеро военнослужащих в Киевской области, двое – в Запорожской и один – в Житомирской области.

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В целом на изоляции находятся 416 человек.

Отметим, что недавно был обнаружен первый случай коронавируса среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

По данным Минздрава на 3 июня в Украине подтвердили 24 823 случаев заболевания COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случаев инфицирования.

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