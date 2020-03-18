В ВОЗ рассказали, как снизить риск инфицирования коронавирусом COVID‑19

Подцепить коронавирус с большой вероятностью можно в том районе, где происходит вспышка заболевания. Таким образом, уровень риска заражения COVID‑19 определяется местом вашего пребывания, сообщает пресс-служба Всемирной организации зравоохранения.

"Для большинства людей в большинстве регионов риск заражения COVID‑19 по‑прежнему мал. Тем не менее в некоторых частях мира (городах или районах) заболевание продолжает распространяться. Риск заражения выше для тех, кто проживает в таких районах или посещает их", – отметили в организации.

В то же время правительства стран и органы управления здравоохранением принимают "энергичные меры реагирования на каждый новый случай заражения COVID‑19".

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"При наличии введенных на местном уровне ограничений на поездки, передвижение или массовые мероприятия соблюдайте этот режим. Поддерживая меры по контролю за распространением заболевания, вы можете сократить риск заражения или распространения COVID‑19", – советуют в ВОЗ.

Также там отмечают, что как свидетельствует пример Китая и ряда других стран, в наших силах ограничить распространение вспышек заболевания и остановить передачу инфекции.

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"К сожалению, вспышки могут быстро возникать в новых очагах. Важно оставаться в курсе обстановки в вашем регионе или регионе, который вы планируете посетить", – подчеркнули в организации.

Напомним, в Украине ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы с целью недопущения распространения коронавируса. Так, в стране запретили все пассажирские перевозки. Кроме того, были введены ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20. Закрываются объекты общественного пользования.

Ранее в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая недавно приехала домой из Польши.

Как уберечь страну от распространения коронавируса – решали и народные депутаты. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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