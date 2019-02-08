В ВОЗ рассказали, какое место занимает Украина по заболеваемости корью в Европе
Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, заболевших корью в 2018 году
В пятницу, 8 февраля, Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные по заболеваемости корью в Европе по 2018 год. Украина оказалась на первой строчке.
По данным ВОЗ, в Европе число заболевших корью за 2018 год превысила 82 тыс. людей. Стоит отметить, что такой показатель является наибольшим за десятилетие. Доля Украины по количеству больных составляет более половины от этой цифры – более 53 тысяч.
Относительно летальных исходов от кори, то в Европе в 2018 году умерли 72 человека, из них 16 – в Украине. По мнению специалистов ВОЗ, причиной такой вспышки болезни в Украине является низкий уровень вакцинации.
Десятка стран Европейского региона, где наибольшее количество больных по результатам 2018 года, выглядит следующим образом:
- Украина – 53 218 человек
- Сербия – 5 076 человек
- Израиль – 2 919 человек
- Франция – 2 913 человек
- Италия – 2 517 человек
- Россия – 2 256 человек
- Грузия – 2 203 человек
- Греция – 2 193 человек
- Албания – 1 466 человек
- Румыния – 1 087 человек
Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью. Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью.
Кроме того, в Украине разбушевался еще и грипп. С 28 января по 3 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, двое умерли.
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