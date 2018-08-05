В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ждут на пополнение авиапарка

В ближайшее время будет получено вооружение, способное эффективно противостоять средствам воздушного нападения

Почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов должны пополнить авиапарк Воздушных сил ВСУ в 2018 году. Об этом в интервью газете "Народная армия" рассказал командующий ВС ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

"В этом году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов — истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25", – отметил он.

Дроздов также рассказал о том, что сейчас одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает над модернизацией самолета Су-24МР.

"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени", – подчеркнул он.



Благодаря проведенной работе на предприятиях ОПК уже в ближайшее время будет получено вооружение, способное эффективно противостоять средствам воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого воздействия противника.

"Мы планово продолжаем процесс модернизации всей линейки техники, стоящей на вооружении частей Воздушных Сил. Важным в этом контексте стало замещение запчастей российского производства аналогичными отечественными или западными. Нам есть чем защищать свое государство", – подытожил Сергей Дроздов.

Напомним, сегодня, в первое воскресенье августа, в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По такому случаю руководство государства поздравило личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником.

Также министр обороны Степан Полторак поздравил военнослужащих Воздушных сил на своей странице Facebook. Никто, кроме авиации, не способен был выполнить важнейшую для государства миссию, говорит министр обороны.

Ранее мы писали, что в Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29. Теперь летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии.