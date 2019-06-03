В ВСУ озвучили потери за май: названы имена погибших бойцов

За погибших побратимов воины ООС жестко мстили и потери врага были намного больше

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе потери несет не только агрессор. В течение мая война унесла жизни девяти украинских воинов. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Война не останавливается ни на минуту. Помните об этом. За май Украина потеряла девять лучших сыновей", – написал он.

Так, в боях с противников погибли:

Иван Сакаль;

Денис Козьма;

Сергей Дрогин;

Владимир Коваль;

Антон Безверхний;

Василий Джус;

Роман Досяк;

Александр Пузиков;

Борис Степанченко.

Как мы писали, противник не только регулярно обстреливает позиции украинской армии. Так офицер ВСУ высмеял очередной фейк пропаганды боевиков и опубликовал постановочное видео врага с якобы уничтожением украинской единицы военной техники. Также в сети нашли ляпы, которые допустили пропагандисты в своем ролике.

Также Штирлиц рассказал о потерях боевиков на Донбассе за май. Игнорируя Минские договоренности, в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС. Он предупреждает, что количество потерь врага может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

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