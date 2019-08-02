В ВСУ передали арестованный российский зенитно-ракетный комплекс и 36 ракет (видео) 2019-08-02T17:00:53+03:00 Украина Россияне сделали «подарок» Украине, попытавшись переправить ракетное вооружение в Африку

Видео: СБУ

Арестованные 36 российских ракет "земля-воздух" передали на вооружение ВСУ вместе с зенитно-ракетным комплексом. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, опубликовав соответствующее видео.

Так, передача незаконно ввезенного на территорию Украины российского ЗРК С-125 "Печора" была осуществлена представителями СБУ совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, установлено, что в период 2007-2010 годов должностные лица ОАО "Рособоронэкспорт" (РФ), по предварительному сговору с другими лицами, незаконно переправили через таможенную границу Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса "земля-воздух" 5В27Д в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением. Указанное оружие представители РФ планировали поставить в одну из стран Восточной Африки, в отношении которой Советом безопасности ООН введено эмбарго", – говорится в сообщении.

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В СБУ напомнили, что в январе нынешнего года силовики обнаружили данный ЗРК в одном из складских помещений в Николаеве, после чего постановлением суда 36 зенитных ракет с сопутствующим оборудованием и другим вооружением изъято в ходе обыска как контрабанда, признаны вещественными доказательствами и на них был наложен арест. 27 марта 2019 года на заседании правительства Украины принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны.

"После завершения необходимых процессуальных действий в уголовном производстве, вооружение передается в Вооруженные силы Украины, которые получат на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона", – добавили в спецслужбе.

А тем временем Украина делает ставку на свои ракетные разработки. В частности, сейчас подходят к концу испытания ракетного комплекса "Вильха". Инженеры и военные занимаются усовершенствованием ракет.

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