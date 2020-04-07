В ВСУ первая смерть от коронавируса: подробности об умершей женщине

В Вооруженных силах увеличилось количество зараженных коронавирусом и зафиксирована первая смерть. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Военные медики отмечают, что на сегодняшний день подтверждены уже четыре случая коронавирусной болезни в ВСУ, из которых один летальный.

"Относительно умершего: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. С 20 марта находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27-го состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30 марта переведена в реанимационное отделение. 6 апреля в 06:00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 6 апреля", – сообщили в командовании Медицинских сил.

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Медики отмечают, что сейчас на изоляции находятся 87 человек. Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными).

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Как сообщали новости "Сегодня", в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

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