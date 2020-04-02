В ВСУ появился первый зараженный коронавирусом: подробности

Среди солдат зараженных нет, но не повезло женщине-врачу

Ситуация с коронавирусом в ВСУ изменилась – выявлен первый зараженный. Им стала врач Хмельницкого военного госпиталя. Об этом сообщает в Facebook Командование Медицинских сил ВСУ.

Так, на 07:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Кроме того, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 140 человек, еще у 72 военнослужащих в ближайшие пару дней заканчивается самоизоляция.

"Сотрудница ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля, после ухудшения состояния, госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония. В тот же день методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, состояние здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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Военные медики также отметили, что в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым сегодня проведут обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, а в местах пребывания инфицированной проведена дезинфекция.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. В то же время Виктор Ляшко отмечал, что умирают люди не обязательно от коронавируса. По его словам, наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему, находятся в группе риска. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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