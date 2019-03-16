В ВСУ пристыдили военных РФ с позорной стрельбой из огнемета (видео)

Пока бойцы ООС уничтожают противника на Донбассе, ракеты оккупантов не хотят лететь дальше пяти метров

Фото: Минобороны РФ

В ВСУ пристыдили военных РФ с позорной стрельбой из огнемета (видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a28/bf3/5c8a28bf37461.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a28/bf3/5c8a28bf37461.jpg 2019-03-16T05:18:00+02:00 Украина Пока бойцы ООС уничтожают противника на Донбассе, ракеты оккупантов не хотят лететь дальше пяти метров

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" показал сравнительное видео, как стреляют из реактивного пехотного гранатомета "Шмель" российские военные и украинские. Соответствующий ролик он выложил на своей странице в Facebook.

Сначала на видео показывается стрельба российских военных из "Шмеля", но снаряд чудом не взорвался в окопе и пролетел аж метров пять.

После этого идет кадр, как украинские военные на фронте точным выстрелом из того же вооружения уничтожили укрытие врага.

Отметим, что видео с украинскими военными мы недавно публиковали – это ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Враг постоянно оттуда совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и дали так, что аж бревна поразлетались.

А вот у оккупантов не впервые получаются подобные казусы. Так, например, в 2015 году выпущенная с российского корабля ракета развалилась на части. Российские военные опозорились в оккупированном Крыму на глазах у жителей Севастополя на праздновании Дня военно-морского флота РФ.

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