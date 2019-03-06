В ВСУ проведут слаживание штабов всех уровней по модели НАТО
Муженко отметил, что в ВСУ удалось достичь значительных успехов в профподготовке на тактическом уровне
В ВСУ будут готовить и проводить слаживание штабов всех уровней по процедурам стран – членов НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса..
"Мы вводим новую систему профессиональной подготовки личного состава в комплексе с повышением уровня материальной мотивации", – отметил он.
Муженко отметил, что в ВСУ удалось достичь значительных успехов в профессиональной подготовке на тактическом уровне благодаря переходу от количественного принципа профессиональной подготовки к качественному.
По его словам, в недавно созданных профессиональных школах снайперов, танкистов, операторов беспилотных летательных комплексов удалось объединить теоретические методики с практическим боевым опытом, полученным на передовой.
"Вместе с системой обучения изменен порядок сертификации присвоении квалификации и денежного премирования личного состава. Такой подход сегодня дает серьезный положительный результат", – подчеркнул начальник Генштаба.
"Сейчас мы ставим цель поднять уровень подготовки штабов всех уровней с учетом процедур НАТО. Нашим приоритетом является подготовка и слаживание штабов оперативного и стратегического уровня с использованием систем моделирования и опытом реальных военных операций", – добавил Муженко.
Как мы сообщали, на этом же мероприятии Муженко предупредил о подготовке России к вторжению по трем направлениям. По его словам, российское командование завершает формирование на границах Украины ударные соединения, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения.
В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. По его мнению, угроза полномасштабной войны все еще сохраняется, однако огромное войско у границ Украины нужно Кремлю не для масштабной атаки.
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