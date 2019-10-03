В ВСУ сделали важное уточнение по призыву в армию

Военные рассказали, что должны делать призывники, если не получили повестку из военкомата

/ Фото: Сегодня

С 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Более 15 тысяч человек планируется набрать на срочную воинскую службу. Набор будет длиться до Нового года. В Оперативном командовании "Север" заявили, что "срочников" не будут отправлять в зону боевых действий на Донбасс.

"Обратите внимание: призывники и "срочники" к выполнению задач в зоне боевых действий не привлекаются. Участвовать в операции Объединенных сил могут только военнослужащие, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку, подписали контракт с Вооруженными силами Украины и выразили желание служить в одной из боевых бригад", – говорится в заявлении.

Также военные отметили, что призывники должны явиться в военкомат в любом случае, даже если не получали повестку, для уточнения данных и прохождения медкомиссии.

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"Явка в военкомат не означает автоматической отправки в армию. Вопрос отправки решается индивидуально по каждому призывнику, с учетом предоставленных сведений и заявок от ВСУ, НГУ и других силовых структур Украины", – подчеркнул в Оперативном командовании "Север".

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Отмечается, что в случае призыва в армию выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных зарплат, а срок прохождения службы засчитывается в трудовой стаж. Подробней о преимуществах службы в армии смотрите на видео:

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках осеннего призыва повестки получили уже более 37 тысяч киевлян, хотя план призыва для столицы составляет всего 634 человека. Всего призыву на срочную службу в Киеве подлежат 53 133 человека.

В свою очередь министр обороны Андрей Завгороднюк говорил, что в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. По его мнению, система построения Вооруженных сил не должна базироваться на "срочниках".

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