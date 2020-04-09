В ВСУ стало больше зараженных коронавирусом: что известно о больных

У одного из военнослужащих быстрый тест не обнаружил вируса, пришлось применять ПЦР

В Вооруженных силах увеличилось количество зараженных коронавирусом. Сегодня стало известно о еще двух случаях – инфицировались военнослужащие Васильковского гарнизона и одной из воинских частей Мелитополя. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что очередные случаи заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, были зарегистрированы 9 апреля.

"У военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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Медики ВСУ также сообщают, что еще один случай был зафиксирован у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя.

"С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание COVID-19. 29 марта у него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом в четыре дня быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", – говорится в сообщении.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов

Военные, которые с ними контактировали, отправлены на самоизоляцию.

Напомним, 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Умерла работник одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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