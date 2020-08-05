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В ВСУ стремительно растет количество заболевших COVID-19

5 августа, 12:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Состояние больных оценивается как удовлетворительное

Число новых заболевших коронавирусом в рядах ВСУ снова исчисляется десятками. За прошедшие сутки, 4 августа, зафиксировали 31 новый случай COVID-19. Всего болеют 250 человек, об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ.

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За все время эпидемии в Вооруженных силах выздоровели 642 человека, летальных случаев – 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 577 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 259 человек.

Сообщается, что в медучреждениях находятся 6 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ рассказали, где чаще всего военные заражаются коронавирусом.

В тренде
В ВСУ стремительно растет количество заболевших COVID-19

Напомним, в Украине области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.

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Кроме того, о вспышке коронавируса в общежитии столичного политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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