В ВСУ увеличилось количество зараженных коронавирусом: подробности

Опасный вирус распространяется по Украине и добрался до военных

После того, как накануне в ВСУ был обнаружен первый зараженный коронавирусом – им стала военный медик, теперь в Командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины констатировали еще один случай инфицирования. На этот раз COVID-19 обнаружили у военнослужащего Киевского гарнизона.

"По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован еще один случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19", – сообщили военные.

Реклама

В медслужбе ВСУ отмечают, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительный и он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. А двое военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлено на самоизоляцию.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама