В ВСУ зафиксировали новые случаи COVID-19

От инфекции уже скончались двое военнослужащих

В рядах Вооруженных Сил Украины становится все больше зараженных коронавирусной инфекцией. На данный момент COVID-19 болеют 48 военнослужащих, сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

"На 07:00 4 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 48 человек", – говорится в сообщении.

Только за минувшие сутки коронавирус обнаружили у двух военнослужащих. Всего с начала пандемии вылечить от COVID-19 удалось 33 человек, а двух спасти не удалось. Сейчас на изоляции находятся 311 человек. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

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В командовании отметили, что чаще всего инфекция в ВСУ распространяется во время встреч военнослужащих с друзьями и родными.

Отметим, что о первом случае инфицирования в ВСУ сообщили 2 апреля – вирус обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя. Она же стала и первым выздоровевшим пациентом-военным.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока невозможно определить количество бессимптомных людей, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).

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