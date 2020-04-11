В ВСУ зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

Женщину уже выписали из Хмельницкой инфекционной больницы

В Вооруженных силах Украины, где увеличилось количество зараженных коронавирусом, зафиксирован первый случай выздоровления от COVID-19 женщины, военного врача Хмельницкого военного госпиталя.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

Как сообщил начальник военного госпиталя полковника медицинской службы Сергей Мельник, два последних лабораторных исследования методом ПЦР, дали отрицательный результат. В общем, лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больной. Вчера ее выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

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В издании отмечают, что лабораторные исследования методом ПЦР, взятые у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, контактировавших с больной COVID-19, дали отрицательные результаты.

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Напомним, по состоянию на 11 апреля среди военнослужащих ВСУ подтверждены 10 случаев заболевания COVID-19, в том числе один летальный.

Так, 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Умерла работник одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

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