В Японии прошли концерты украинской классической музыки (фото)

Реклама

Пока в Киеве работал крупнейший в Украине фестиваль, посвященный японской культуре, в самой Японии 27 и 28 ноября по организации посольства Украины прошли концерты украинской классической музыки. Украинские музыканты играли в городах Токио и Киото.

В концертах приняли участие украинская пианистка, преподаватель Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко Анна Иванюшенко; преподаватель класса украинской свирели в том же учебном заведении, виртуоз Божена Корчинская; украинская оперная певица Оксана Степанюк и председатель художественной ассоциации "Япония-Украина", японская скрипачка Чие Савада. В дополнение к основной программе, японский хор "Щедрик" исполнил одноименную композицию Леонтовича и "Многая лета", а молодые артистки Эмма Коно и Мизуки Акиба сыграли всемирно известную мелодию Скорика.

Во время обоих мероприятий в фойе была развернута выставка Петриковской росписи авторства мастера из Днепропетровской области Галины Назаренко.

Читайте также: Эксклюзив: "Сегодня" узнали секреты японских долгожителей

По мнению представителя посольства второго секретаря Виолетты Удовик, важным аспектом концертов стала их просветительская направленность. Посольством совместно с доцентом Львовской музыкальной академии Лилией Шевчук-Назар подготовлена ​​программа концертов на японском языке с биографиями украинских композиторов: Д.Бортнянского, М.Березовского, Н.Колессы, Ф.Прокопича, М.Скорика, М.Капустина, В.Сильвестрова.

"Для нас было важно, чтобы наши гости не только прослушали концерты, но и поняли особенности и историю развития украинской классической музыки", – сказала она.

"Я очень благодарна посольству и второму секретарю Виолетте Удовик за возможность посетить Японию с целью популяризации украинской классической музыки. Была приятно поражена положительной реакции японской публики и еще раз убедилась в важности культурной дипломатии в деле продвижения положительного имиджа нашего государства за рубежом", – сказала участница концерта Анна Иванюшенко.

Чие Савада считает, что такие мероприятия являются большим событием, так как украинскую классическую музыку почти невозможно услышать в Японии. Она отмечает, что на концертах было представлено композиции от барокко до современной музыки, благодаря чему слушатели имели прекрасную возможность ознакомиться с украинской музыкой разных эпох и стилей.

"Живая и вдохновенная, очень интересная в стилистическом смысле украинская музыка XVIII века, которая не так часто находит себе дорогу в Украине, зазвучала в Японии. Рядом с ней – редкие образцы оригинальной музыки для украинской продольной флейты, а также уже традиционные украинские скрипичные и фортепианные произведения – на почетных сценах в Токио и Киото при полностью заполненных залах. Мы счастливы играть в обществе прекрасной скрипачки Чие Савады и невероятного сопрано Оксаны Степанюк. Благодарны посольству Украины в Японии, а особенно – ее культурному атташе госпожа Виолетте Удовик за инициативу создания этого уникального события", – сказала Божена Корчинская.

Посольство Украины в Японии выражает искреннюю благодарность участникам концерта; соорганизаторам – Центру Таканава и MIN-ON; партнерам – художественной ассоциации "Япония-Украина", университету Мэйдзи Гакуин, Киотской балетной школе имени Терада, "Киото Кокусай Корю Кайкан", Лилии Шевчук-Назар, Галине Назаренко.

30 ноября в городе Нагоя пройдет мастер класс украинских блюд, а 21-22 декабря – двухдневный фестиваль "Украинское Рождество" в Токио.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в японском фешнколедже открыли выставку украинской традиционной одежды. На выставке представлены 17 самобытных костюмов из 16 регионов Украины.

Смотрите также видео: в Японии экзотические для украинцев блюда продаются прямо на улице

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама