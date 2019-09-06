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В Запорожье представили нового руководителя области

6 сентября, 12:36

Представлять нового чиновника приехал из Киева заместитель главы Офиса президента

Виталий Туринок. Фото: 1news.zp.ua

Виталий Туринок. Фото: 1news.zp.ua

Сегодня в Запорожье был представлен новый глава областной государственной администрации Виталий Туринок.

Так, 45-летнего чиновника в Запорожском областном совете представлял местному активу области первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Кандидатура Туринка была согласована Кабмином еще 21 августа.

Трофимов вручает Туринку удостоверение. Фото: 1news.zp.ua

Новоиспеченный глава Запорожской ОГА пообещал активную борьбу с коррупцией, а также лично держать на контроле строительство мостов через Днепр, ремонт дорог, решение экологических проблем.

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Как сообщали новости "Сегодня", предыдущего главу области, экс-генерала СБУ Константина Брыля, президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 июня, а на это место назначил временно исполнять обязанности руководителя области Эллу Слепян.

Напомним, 18 июля президент Украины прибыл в Запорожье и сразу ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильном переходе через плотину Днепровской ГЭС, после чего Зеленский дал первое поручение.

После этого глава государства узнал о наиболее актуальных проблемах областного центра. Речь о проблеме торговли наркотиками, нелегальных ломбардах и игорных заведениях. Зеленский дал мэру Запорожья три месяца на решение проблем города.

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Запорожье ОГА Запорожская ОГА Туринок

Источник: УНИАН

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