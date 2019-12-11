В Запорожье призывник дважды за день сбегал от отправки в армию

Чтобы отправить парня на службу, военным пришлось обыскать весь город

Фото: The Sumy Post

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Курьезный случай, похожий на сюжет детектива, произошел в Запорожской области: прямо с поезда сбежал призывник, который не хотел служить в армии. Он спрятался от военкомов в автобусе на одной из автостанций города. А когда его нашли — снова бросился убегать. Об этом рассказало руководство Запорожского облвоенкомата.

"После безуспешных поисков на железнодорожном вокзале группа сопровождающих начала поиски на автостанциях. В одном из автобусов, который направлялся в Энергодар, беглец и был обнаружен. После выхода из автобуса парень снова начал убегать", – сообщили в военкомате.

По словам военных, догонять беглеца бросились четверо военнослужащих. Затем они вызвали полицию, и совместными усилиями таки отправили парня выполнять гражданский долг.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную службу, который продлится до 31 декабря. В армию планируют призвать около 15 тыс. человек.

Но в последние месяцы все чаще говорят о возможной отмене призыва на срочную службу. По данным Минобороны, это вопрос не ближайшей перспективы, но работа над этим уже идет. На уровне законодательной власти эта инициатива находит поддержку.

"Позиция государства и моя персональная цель – отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", – заявлял недавно министр обороны Андрей Загороднюк.

Раньше, напомним, призывников в Украине ловили прямо на улице. Подробности — в сюжете:

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