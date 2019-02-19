В Запорожье заработала новая методика по инклюзивному образованию

В Украине уже более полутысячи инклюзивных ресурсных центров, отметила Марина Порошенко

В Запорожье заработала новая методика по инклюзивному образованию 2019-02-19T17:42:00+02:00 Украина В Украине уже более полутысячи инклюзивных ресурсных центров, отметила Марина Порошенко

Дети с особыми потребностями уже в этом году будут учиться по индивидуальным программам. Их определят с помощью специальной методики, которая комплексно оценивает способности ребенка. Сегодня в Запорожье состоялся первый тренинг по использованию этой методики для педагогов. Участие в нем приняла председатель благотворительного фонда Марина Порошенко.

Запорожская область – пилотный регион в национальном проекте "Инклюзивное образование – уровень сознания нации". Здесь в школах вместе с обычными учениками учатся более шести сотен детей с особыми образовательными потребностями.

"Мы имеем результаты невероятные за год, когда по всей Украине была построена сеть инклюзивных ресурсных центров. Их сегодня уже больше. На конец 2018 года их насчитывалось 516. Сегодня их еще больше. И это очень большая миссия, которую мы делаем с вами вместе. И я благодарна за то, что мы действительно делаем одно дело очень важное для Украины для наших детей", – сказала Марина Порошенко.

Как недавно сообщалось, Днепропетровская область лидирует по внедрению инклюзивного образования. Так, например, в Магдалиновском инклюзивно-ресурсном центре со школьниками с особыми образовательными потребностями занимаются логопеды, психологи и реабилитологи.

Также Марина Порошенко ранее рассказывала, как в Украине внедряется инклюзивное образование. За два года Украина прошла путь, на который Европе понадобились десятки лет. По ее словам, со времени внедрения новых инициатив в образовании уже почти каждая четвертая школа в Украине применяет инклюзивный принцип обучения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье заработала новая методика по инклюзивному образованию". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.