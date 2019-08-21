В Запорожье женщина зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство

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В Запорожье женщина нанесла смертельное ножевое ранение сожителю после употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"20 августа в Заводское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что на участке дачного кооператива по улице Скворцова в городе Запорожье обнаружен труп мужчины с телесным повреждением", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры женщина 1978 года нанесла ножевое ранение своему сожителю. От полученных повреждений мужчина 1985 года скончался на месте происшествия.

В полиции уточнили, что подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование", – отметили в пресс-службе полиции.

Также в полиции Запорожской области напомнили о том, что с начала года полицейские Запорожской области раскрыли уже 50 умышленных убийств.

Ранее сообщалось, что столичная полиция раскрыла жестокое убийство женщины на Русановке. Подозреваемый уже отправлен под арест.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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